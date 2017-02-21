Чиновник в Екатеринбурге попался на взятке

В Екатеринбурге главу администрации Верх-Исетского района заподозрили в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.

Чиновник был задержан на рабочем месте после получения взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУ СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, незаконное вознаграждение глава администрации получил за покровительство предпринимателю.

Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.