В Чили построят крупнейший в мире телескоп
Президент Чили Мишель Бачелет дала старт сооружению в пустыне Атакама самого крупного в мире телескопа для наблюдений за экзопланетами.
Аппарат получил название «Европейский экстремально большой телескоп» (EELT). Конструкция будет заключаться из пяти сегментов, диаметр самого большого из них достигнет 39 метров. Площадь подвижного купола будет равна футбольному полю, а общая масса телескопа составит пять тысяч тонн, - сообщает «Astronews».
Всего на сооружение EELT рассчитывается потратить миллиард евро. Завершение строительства намечено на 2024 год.
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