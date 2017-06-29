В Чили хирурги совместили операцию с просмотром футбола

В одной из больниц Чили хирурги делали пациенту операцию и одновременно смотрели футбольный матч по телевизору.

Соответствующая видеозапись попала в интернет и вызвала возмущение общественности, сообщает сайт National Helm. Уточняется, что в момент операции, которую проводили хирурги-болельщики, транслировался мат между командами Чили и Португалии в полуфинале Кубка конфедераций-2017.

Чилийский парламентарий Карла Рубилар заверила, что проведет разбирательство по данному инциденту.

Сборные Чили и Португалии играли 28 июня в Казани. В основное и дополнительное время команды так и не открыли счет. В связи с этим была назначена серия пенальти, победителями из которой вышли чилийцы со счетом 3:0