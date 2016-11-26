В четырех регионах РФ появятся комплексы контроля космоса
В ближайшие несколько лет на Алтае, Дальнем Востоке, в Буряти и Крыму будут развернуты новые комплексы российской системы контроля космического пространства.
По словам представителя космических войск ВКС РФ полковника Андрея Ивашина, благодаря новой элементной базе эти комплексы имеют преимущество перед уже существующими. «Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, по отношению к комплексам предыдущих поколений», - цитирует его ТАСС.
Полковник отметил, что новые комплексы позволят ВКС контролировать околоземное пространство постоянно, «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».
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