Четыре страны вслед за Евросоюзом продлили санкции против России и Украины
Четыре государства - Украина, Черногория, Албания и Норвегия - на полгода продлят санкции против физических и юридических лиц из Украины и России по примеру Европейского Союза.
Об этом указано в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. В документе сообщается: «Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — ред.) Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина присоединяются к решению Совета ЕС. Евросоюз принимает данное решение к сведению и приветствует его».
17 марта 2014 года ЕС ввел персональные ограничения после референдума о присоединении Крыма к России, пишет Коммерсант.ru. Тогда в черный список попали 21 человек. В марте 2017 года Евросоюз продлил санкции до сентября. В черном списке оказались 150 физических лиц.
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