Четыре страны перестали признавать дипломы украинских медицинских вузов

Дипломы украинских медицинских вузов перестали признаваться в Сирии, Ливане, Ираке и Палестине, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она уточнила, что из этих стран в медицинские вузы традиционно приезжают желающие получить специальность врача.

Причиной отмены признания украинских дипломов стал низкий балл поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре, сообщает «РИА Новости».

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, изменения должны начинаться с повышения требований к вступлению иностранных абитуриентов в университеты.