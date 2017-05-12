Четыре страны перестали признавать дипломы украинских медицинских вузов
Дипломы украинских медицинских вузов перестали признаваться в Сирии, Ливане, Ираке и Палестине, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
Она уточнила, что из этих стран в медицинские вузы традиционно приезжают желающие получить специальность врача.
Причиной отмены признания украинских дипломов стал низкий балл поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре, сообщает «РИА Новости».
По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, изменения должны начинаться с повышения требований к вступлению иностранных абитуриентов в университеты.
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