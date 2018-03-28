Четыре страны Евросоюза отзывают послов из России

Словакия, Люксембург, Мальта и Португалия приняли решение об отзыве своих послов из Москвы для консультаций.

По словам главы МИД Словакии Мирослава Лайчака, посла из России отзывают впервые за 20 лет. Это связано с «делом Скрипаля».

Он также добавил, что планирует обсудить этот вопрос с главой контрразведки SIS однако, окончательное решение о возможной высылке остается за руководством страны.

Вместе с тем, правительство Мальты также выразило полную солидарность с Великобританией, назвав «дело Скрипаля» серьезным вызовом общей безопасности.

Кроме того, об отзыве посла из Москвы заявили власти Люксембурга, выразив солидарность с выводами Великобритании о том, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за случившееся.

4 марта экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным веществом вместе со своей дочерью Юлией. Власти Великобритании сразу же обвинили в произошедшем Москву, до сих пор не предоставив никаких доказательств, сообщает «РИА Новости».

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