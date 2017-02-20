Четыре российских офицера погибли в Сирии при взрыве радиоуправляемой мины

Минобороны РФ распространило в понедельник информацию о гибели в Сирии четырех и ранении двух российских военных советников – под их автомобилем сработал дистанционно управляемый фугас.

Автоколонна сирийских войск, в составе которой находился автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомс. Автомобиль с российскими военнослужащими на борту проехал около 4 км, когда под ним взорвался радиоуправляемый заряд.

«В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», - цитирует «Интерфакс» поступившее в агентство сообщение Минобороны.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Согласно официальным данным, за это время погибли более двух десятков российских военнослужащих и медиков.

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