Четыре пилотируемых корабля «Союз МС» отправятся к МКС в 2017 году
Четыре пилотируемых корабля «Союз МС» отправятся к международной космической станции в 2017 году.
По словам источника агентства «Интерфакс», запуски намечаются на 27 марта, 29 мая, 12 сентября и 26 октября.
Собеседник агентства также отметил, что авария грузового корабля «Прогресс МС-04» не повлияла на график запусков космических грузовиков в 2017 году.
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» потерпел аварию 1 декабря из-за проблемы с двигателями третьей ступени ракеты-носителя. На орбиту грузовику помешало выйти их аварийное отключение на 383 секунде полета. Корабль должен был доставить на МКС более двух с половиной тонн грузов.
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