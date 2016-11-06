Четыре человека погибли в результате обрушения дома в Иваново

Спасатели извлекли из под завалов рухнувшего дома в Иваново тела еще трех погибших, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Ивановской области Любовь Романова.

Она уточнила, что сотрудники МЧС извлекли из-под завалов семейную пару и их ребенка. Ранее был обнаружен труп неизвестной женщины, предположительно пришедшей в гости к одному из жильцов дома.

Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции, сообщает «Интерфакс».