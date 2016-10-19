Четыре автобуса из кортежа Матвиенко столкнулись в тоннеле в Цюрихе

Сопровождавший приехавшую в Швейцарию с деловым визитом главу Совета Федерации Валентину Матвиенко кортеж автобусов попал в ДТП в тоннеле, когда российский спикер направлялась из Цюриха в Берн.

Как отмечает корреспондент «Интерфакса» с места события, при аварии никто не пострадал.

В автобусах находились сопровождающие лица и журналисты. После столкновения всех их пересадили в другой транспорт.