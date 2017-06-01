Четверых россиян задержали в Таиланде
Полиция Таиланда задержала четверых граждан России, находившихся в международном розыске за тяжкие преступления.
По данным иммиграционной полиции, задержанные россияне жили в Таиланде уже долгое время. Некоторые успели заключить официальные браки с гражданами королевства.
Как уточняет агентство Nation news, задержаны Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский. Россияне обвиняются в разбойных нападениях, убийствах по найму, а также присвоении чужого имущества под давлением.
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