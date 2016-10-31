Три четверти граждан Украины не поддерживают Порошенко

По данным социологического исследования, проводившегося группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, в сентябре 2016 года жители Украины ухудшили свое отношение к деятельности президента Петра Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной рады.

Так, на вопрос, «одобряете ли вы деятельность президента Украины Петра Порошенко?» в сентябре 2016 года 3 процента опрошенных ответили «полностью одобряю», «скорее одобряю» ответили 17 процентов, «скорее не одобряю» - 30 процентов, «совсем не одобряю» - 44 процента. Затруднились ответить на вопрос 7 процентов респондентов, - сообщает «Интерфакс».

Деятельность Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом полностью одобряют менее 1 процента опрошенных, скорее одобряют 12 процентов, скорее не одобряют 28 процентов, совсем не одобряют 51 процент респондентов. Затруднились ответить 8 процентов.

На вопрос о деятельности Верховной рады менее 1 процента опрошенных ответили «полностью одобряю», «скорее одобряю» - 7 процентов, «скорее не одобряю» - 29 процентов, «совсем не одобряю» - 58 процентов. Затруднились ответить 5 процентов.

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