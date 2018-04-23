Четверть табачного рынка РФ находится в «тени»

От 20% до 25% табачного рынка в России приходится на контрафактную продукцию Об этом заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

По его словам такие цифры можно получить при сопоставлении данных по производству легальной продукции и по потреблению. Выявленные 7,7% контрафакта – далеко не полная картина реальной ситуации на табачном рынке.

В интервью НСН Королев отметил, что росту объемов подпольной продукции способствует повышение акцизов на табак. Он подчеркнул, что подобный способ борьбы с курением неэффективен.

Кроме того, контрафактная продукция может оказаться гораздо опаснее для здоровья потребителей, чем легальная. Дело в том, что подпольные производители, стремясь получить максимальную выгоду, удешевляют производство и используют опасные вещества, вред от которых может накапливаться долгое время.