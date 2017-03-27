Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь

В ночь на понедельник в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

Как отмечается в материале, похолодание и осадки в столичный регион принесли циклоны.

Днем в столице воздух прогреется до 5 градусов выше нуля, поэтому выпавший снегдолго не задерится на городских улицах.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни зима вновь заявит о себе и снегом, и морозом, сообщает «Федерал пресс».