Четверо покупателей пострадали при обрушении стены в магазине
При обрушении стены магазина в Липецкой области пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 20 сентября, РИА Новости.
В результате хлопка, последующего после разгерметизации бойлера, в населенном пункте Куликово рухнула внешняя стена магазина продуктов.
Далее четыре человека были доставлены в больницу для обследования.
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