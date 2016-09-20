Четверо покупателей пострадали при обрушении стены в магазине

При обрушении стены магазина в Липецкой области пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 20 сентября, РИА Новости.

В результате хлопка, последующего после разгерметизации бойлера, в населенном пункте Куликово рухнула внешняя стена магазина продуктов.

Далее четыре человека были доставлены в больницу для обследования.

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