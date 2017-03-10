Четверо жителей Забайкалья попались на хищении золотоносной руды
Полиция задержала четверых жителей Забайкалья при попытке вывоза из Якутии 191 кг золотоносной руды.
Злоумышленников, которые перевозили похищенную в Усть-Майском районе руду на двух автомобилях, полицейские задержали на трассе Эльдикан-Солнечный. При досмотре машин правоохранители обнаружили 11 мешков с концентратом.
В отношении задержанных возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере), сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ. Известно, что двое злоумышленников ранее были судимы за грабеж и незаконный оборот драгоценных металлов.
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