Четверо жителей Забайкалья попались на хищении золотоносной руды

Полиция задержала четверых жителей Забайкалья при попытке вывоза из Якутии 191 кг золотоносной руды.

Злоумышленников, которые перевозили похищенную в Усть-Майском районе руду на двух автомобилях, полицейские задержали на трассе Эльдикан-Солнечный. При досмотре машин правоохранители обнаружили 11 мешков с концентратом.

В отношении задержанных возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере), сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на местные СМИ. Известно, что двое злоумышленников ранее были судимы за грабеж и незаконный оборот драгоценных металлов.