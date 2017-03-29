Чеснок может спасти от болезней сердца
Американские ученые заявили, что употребление чеснока способствует восстановлению клеткок мышц, а также является профилактикой сердечных заболеваний.
По словам ученых, чеснок является одним из лучших средств защиты от заболеваний. Дело в том, что на организм оказывает влияние диалло-трисульфид, входящий в состав чеснока. Он провоцирует сокращение объема повреждений ткани в миокарде на две трети, - сообщает «ФАН».
Раньше эксперты также говорили о том, что чеснок способен уменьшить количество холестерина в организме и служить в качестве кроверазжижающего средства.
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