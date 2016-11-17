Чешский президент одобрил желание экс-супруги Трампа стать послом в Праге

Чешский лидер Милош Земан положительно отозвался о решении бывшей супруги избранного президента США Дональда Трампа Иваны стать американским послом в Праге.

По мнению Земана, Ивана Трамп – лучший посол, которого США могут направить в Чехию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачека.

О своем желании стать дипломатом экс-модель и писательница заявила после победы Трампа на выборах. В качестве преимуществ перед другими возможными кандидатами на должность посла США в Чехии она отметила свою известность и наличие полезных знакомств в Праге.