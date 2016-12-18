Чешская спортсменка стала победительницей масс-старта на этапе КМ по биатлону

Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в Нове-Место (Чехия).

В соревнованиях приняла участие россиянка Татьяна Акимова. Она заняла десятое место, сообщает РГ.

Серьезное соперничество Коукаловой составила немецкая спортсменка Лаура Дальмайер. Она отстала от чешки всего на 3,1 секунды. Тройку лидеров замкнула итальянка Доротея Вирер, уступившая победительнице 9,7 секунды.