Чешская спортсменка стала победительницей масс-старта на этапе КМ по биатлону
Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в Нове-Место (Чехия).
В соревнованиях приняла участие россиянка Татьяна Акимова. Она заняла десятое место, сообщает РГ.
Серьезное соперничество Коукаловой составила немецкая спортсменка Лаура Дальмайер. Она отстала от чешки всего на 3,1 секунды. Тройку лидеров замкнула итальянка Доротея Вирер, уступившая победительнице 9,7 секунды.
Следующая новость Достигнуто соглашение об эвакуации боевиков из Алеппо
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии