Чешская полиция арестовала угрожавшего взорвать самолет поляка

Полиция Чехии задержала гражданина Польши, угрожавшего взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air.

Лайнер совершал рейс из испанского Лас-Пальмас в Варшаву, однако из-за угрозы взрыва экипажу пришлось срочно посадить его в Праге. На борту самолета находились 168 человек, большинство из которых – граждане Польши.

В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в гостиницах. Самолет досматривают специалисты, сообщает портал Aktualne.

В МВД Чехии не склонны считать произошедшее терактом.