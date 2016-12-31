Чешская полиция арестовала угрожавшего взорвать самолет поляка
Полиция Чехии задержала гражданина Польши, угрожавшего взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air.
Лайнер совершал рейс из испанского Лас-Пальмас в Варшаву, однако из-за угрозы взрыва экипажу пришлось срочно посадить его в Праге. На борту самолета находились 168 человек, большинство из которых – граждане Польши.
В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в гостиницах. Самолет досматривают специалисты, сообщает портал Aktualne.
В МВД Чехии не склонны считать произошедшее терактом.
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