«Черный список» Украины не помешает Собчак посетить Крым

Внесение кандидата в президенты России Ксении Собчак в «черный список» Украины не станет препятствием для ее поездки в Крым, заявила пресс‐секретарь Ксения Чудинова .

Ранее Собчак заявила, что поедет в Крым только с разрешения властей Украины, а также отметила, что въедет на территорию Крыма с украинской стороны.

В связи с этим она обратилась в украинское посольство за разрешением посетить полуостров. Однако позже украинские дипломаты опровергли получение запросов от Собчак.

По словам Чудиновой, Собчак еще не определилась с датой поездки в Крым.

В свою очередь, просьба Собчак вызвала неожиданную реакцию на Украине. Глава МИД страны Павел Климкин назвал заявление Собчак признаком «политической шизофрении», сообщает «РБК».