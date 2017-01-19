Черные ящики рухнувшего в Киргизии Boeing отправлены в Москву

Бортовые самописцы турецкого грузового Boeing-747-400, потерпевшего катастрофу по Бишкеком, отправили в Москву для расшифровки.

Работать с ними будут специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает «Интерфакс» о ссылкой на министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбека Калилова. По его словам, визуально черные ящики сильно повреждены, но надежда на то, что из них удастся извлечь информацию.

Министр также отметил, что эксперты МАК продолжают обследование места падения самолета. Предполагается, что в скором времени его обломки будут перевезены в ангар.

Турецкий самолет разбился 16 января при заходе на посадку в аэропорту Манас. Он упал на расположенный поблизости дачный поселок, в результате чего погибли 34 местных жителя и пострадали еще 15. Почти половину жертв и раненых составляют дети. Экипаж самолета в составе четырех человек также погиб.

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Места: Россия, СНГ
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