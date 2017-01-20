«Черные ящики» разбившегося под Бишкеком самолета оказались поврежденными

Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщила, что «черные ящики» потерпевшего крушение под Бишкеком турецкого грузового Boeing оказались серьезно поврежденными.

«Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным», - цитирует ТАСС сообщение МАК.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747-400 компании ACT Airlines разбился 16 января утром при заходе на посадку неподалеку от аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в двух километрах от аэропорта. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 33 жителя поселка.