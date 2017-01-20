«Черные ящики» разбившегося под Бишкеком самолета оказались поврежденными

Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщила, что «черные ящики» потерпевшего крушение под Бишкеком турецкого грузового Boeing оказались серьезно поврежденными.

«Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным», - цитирует ТАСС сообщение МАК.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747-400 компании ACT Airlines разбился 16 января утром при заходе на посадку неподалеку от аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в двух километрах от аэропорта. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 33 жителя поселка.

Новости по теме
Теги:
Места: Азия
События: происшествия
Следующая новость Дональд Трамп вступил в должность президента США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО