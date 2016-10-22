«Черные ящики» разбившегося Ми-8 находятся в хорошем состоянии

Спасатели нашли «черные ящики» на месте крушения в ЯНАО вертолета Ми-8.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

- По маршруту следования вертолета наблюдались сложные метеоусловия, погода была на некоторых участках, по сути, нелетная. Однако решение о полете принимает командир. Предстоит установить, насколько это решение было обоснованным, и могло ли оно даже в теории привести к катастрофе, - сказал он.

По данным источника, специалисты пока не обвиняют командира экипажа в случившемся. Скорее всего, речь идет о технической неисправности. Окончательные причины крушения можно будет узнать лишь после расшифровки «черных ящиков». Самописцы находятся в хорошем состоянии.

Вчера на Ямале разбился вертолет Ми-8, погибли 19 человек, трое пострадали.

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Места: Россия
События: происшествия
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