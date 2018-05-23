На Черноморском побережье нашли самые дешевые отели
На Черноморском побережье России найдены самые экономные поселки для туристов.
Первое место заняло крымское село Стерегущее, где стоимость аренды в сутки начинается от 667 рублей.
На втором месте расположилась Семеновка (Крым), где сутки обойдутся в тысячу рублей.
Замыкает тройку с 1244 рублями за сутки поселок Дедерка в Туапсинском районе Краснодарского края.
В рейтинг также вошли крымские села Солнечная Долина, Межводное, Краснокаменка, Песчаное, Черноморское и Курортное и город Приморско-Ахтарск, расположенный в Краснодарском крае, передает РИА Новости.
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