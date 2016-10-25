В Черном море нашли десятки затонувших кораблей

На больших глубинах Черного моря лежат останки кораблей казаков и турков, которые попали в свое время под жесткие обстрелы. На данное время аквалангисты смогли обнаружить более двух десятков морских судов.



Самым старым оказался корабль, возраст которого превышает три столетия. Большинство из них были затоплены в результате столкновения с подводными рифами, сообщает «Актуальные Новости».



Заодно исследователям известно местонахождение еще 40 кораблей, командам которых не повезло выжить, ведь они были серьезно обстреляны со всех сторон.