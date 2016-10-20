В черногорском поселке Радовичи осквернили памятник Юрию Гагарину

Установленный в прибрежной зоне Черногории, в поселке Радовичи, памятник первому советскому космонавту Юрию Гагарину был осквернен неизвестными в ночь на четверг, 20 октября. Об этом сообщил инициатор установки монумента, руководитель общества «Пики Российской цивилизации» Юст Ругел.

- Сегодня я хотел поменять одну из лампочек, которые его освещают, тогда и заметил, что памятник осквернили. Пытались именно осквернить, а не сломать, — цитирует Ругела РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, действовала группа злоумышленников. Они оборвали дикорастущий гранат и забросали монумент плодами с разных сторон.

Ругел обратился в местную полицию, которая выехала на место и произвела осмотр.

Памятник космонавту был открыт в поселке Радовичи муниципалитета Тиват к 55-летию первого полета человека в космос 12 апреля 2016 года. В мероприятии участвовали свыше сотни местных жителей и представителей русской диаспоры Черногории.