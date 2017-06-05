Черногория вошла в состав НАТО
Черногория официально стала членом Североатлантического альянса, передав акт о присоединении к НАТО заместителю главы Госдепартамента США Томасу Шэннону.
Церемония проходила в здании американского внешнеполитического ведомства. В ней принимали участие премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».
Ранее власти Черногории попытались обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела страны с целью помешать ее членству в НАТО. 1 июня они запретили въезд в Черногорию ряду российских высокопоставленных чиновников.
Следующая новость В МВД предложили увеличить пошлины за выдачу документов
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии