Черногория вошла в состав НАТО

Черногория официально стала членом Североатлантического альянса, передав акт о присоединении к НАТО заместителю главы Госдепартамента США Томасу Шэннону.

Церемония проходила в здании американского внешнеполитического ведомства. В ней принимали участие премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

Ранее власти Черногории попытались обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела страны с целью помешать ее членству в НАТО. 1 июня они запретили въезд в Черногорию ряду российских высокопоставленных чиновников.