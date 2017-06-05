Черногория сегодня формально станет членом НАТО

Черногория 5 июня формально вступит в Североатлантический альянс в ходе официальной церемонии в Вашингтоне.

Как отмечается в материале, Черногория станет одной из самых слабых в военном отношении стран-членов НАТО с наименьшим военным бюджетом.

В среду, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе.

Присоединение страны завершит установление альянсом контроля над побережьем Адриатического моря, сообщает «Национальная служба новостей».