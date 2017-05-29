Черногория пожаловалась на вмешательство РФ в свои внутренние дела

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович утверждает, что Россия вмешивается во внутренние дела страны, получая при этом поддержку со стороны оппозиции.

По словам министра, Москва пытается помешать расширению НАТО и в связи с этим старается воспрепятствовать участию Черногории в альянсе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала НСН обвинения со стороны Черногории. По ее словам, власти страны таким образом хотят оправдать перед населением вступление в НАТО против его воли.

«Информационное сопровождение приложения к Альянсу было выстроено на шпиономании и обороне от виртуального врага. Все это нужно было по одной простой причине – народ Черногории идеей членства в НАТО, мягко скажем, не загорелся», - пояснила представитель ведомства.

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Теги:
Организации: МИД, НАТО
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