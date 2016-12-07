Черногория объявила в розыск двоих подозреваемых в попытке госпереворота россиян

Власти Черногории объявили в розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которые подозреваются в подготовке государственного переворота 16 октября, в день парламентских выборов в стране.

В розыск также объявлены три гражданина Сербии, проходящие по тому же делу, - сообщает ТАСС со ссылкой на черногорские телекомпанию RTCG и газету «Победа».

Ранее черногорские СМИ сообщили о том, что Широков и Попов находятся под следствием в Специальной государственной прокуратуре.

В посольстве РФ в Черногории не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об объявлении Широкова и Попова в розыск по линии Интерпола.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, организаторами преступной группы являлись «националисты из России», но у следователей «нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено».

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