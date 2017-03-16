Черногория намерена вступить в НАТО на ближайшем саммите альянса в мае

На встрече с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Берлине глава МИД Черногории Срджан Дарманович заявил, что власти страны рассчитывают стать 29 членом НАТО уже на ближайшем саммите Североатлантического альянса в мае 2017 года.

- Членство в НАТО для нас имеет большое значение, мы оформим это на саммите НАТО в мае и станем 29-м членом Североатлантического альянса, - цитирует Дармановича ТАСС.

По словам главы черногорского внешнеполитического ведомства, этот шаг позволит государству считать себя полноценной частью западного мира.

- Мы выбрали для себя это направление и двигаемся к цели, - заявил министр.

Габриэль заверил коллегу, что ФРГ поддерживает стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО. При этом он указал на необходимость достижения Черногорией лучших результатов в борьбе с коррупцией и проведении реформ.

Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года. На данный момент его ратифицировали 25 из 28 стран, являющихся членами альянса.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Организации: НАТО
Следующая новость Олланд назвал взрыв в офисе МВФ в Париже терактом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО