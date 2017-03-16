Черногория намерена вступить в НАТО на ближайшем саммите альянса в мае
На встрече с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в Берлине глава МИД Черногории Срджан Дарманович заявил, что власти страны рассчитывают стать 29 членом НАТО уже на ближайшем саммите Североатлантического альянса в мае 2017 года.
- Членство в НАТО для нас имеет большое значение, мы оформим это на саммите НАТО в мае и станем 29-м членом Североатлантического альянса, - цитирует Дармановича ТАСС.
По словам главы черногорского внешнеполитического ведомства, этот шаг позволит государству считать себя полноценной частью западного мира.
- Мы выбрали для себя это направление и двигаемся к цели, - заявил министр.
Габриэль заверил коллегу, что ФРГ поддерживает стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО. При этом он указал на необходимость достижения Черногорией лучших результатов в борьбе с коррупцией и проведении реформ.
Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года. На данный момент его ратифицировали 25 из 28 стран, являющихся членами альянса.
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