В Черногории не смогли доказать причастность России к подготовке терактов

Черногорские следователи не обнаружили доказательств причастности России к подготовке терактов и попытки путча в день парламентских выборов в Черногории. Как заявил прокурор Миливое Катнич, страна продолжи сотрудничество с Россией.

По данным следствия, в составе группировки около 50 человек, среди которых граждане России, Сербии и Черногории. Прокурор сказал, что организаторы преступной группы были националистами из России. Их целью было остановить Черногорию на ее пути к евроатлантическим странам, в частности, ее присоединение к НАТО.

16 октября в Черногории проходили парламентские выборы. В день голосования местные власти объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча на парламентских выборах, напоминает РИА Новости.