Из Черного моря извлекли тела 10 погибших

Спасатели обнаружили в Черном море тела 10 погибших при крушении Ту-154. На месте происшествия продолжается поисковая операция.

– Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. Сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров, – сообщили в Минобороны России. В мероприятиях принимают участие около трех тысяч человек, сообщает РИА "Новости".

Утром 25 декабря под Сочи рухнул самолет Ту-154. Музыкальный коллектив имени Александрова и журналисты направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим новым годом. На борту находилось 92 человека.