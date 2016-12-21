«Черное золото» незначительно дорожает

Мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост на фоне ожидая подтверждений тенденции к снижению запасов топлива в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подорожали на 0,27 процента – до 55,5 доллара за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,38 процента, составив 53,5 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».