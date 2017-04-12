Черное золото дорожает
Черное золото демонстрирует уверенный рост на фоне данных Американского института нефти о снижении запасов в США.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне выросла на 0,30 процента – до 56,40 доллара за баррель.
Цена майских фьючерсов WTI поднялась на 0,26 процента и составила 53,54 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
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