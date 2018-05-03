Черное море с каждым годом становится все чище

За последние десять лет Черное море стало гораздо чище по сравнению с 80-ми годами, рассказала научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН, кандидат биологических наук Ольга Ясакова.

По ее словам, это подтверждается присутствием в акватории «полезных» водорослей, избегающих загрязненной воды.

Так, значительно возросла численность кокколитофоридов (водоросли планктонного вида).

«Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей – один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», — сказала Ясакова.

Она также пояснила, что избыток углекислого газа может способствовать парниковому эффекту и глобальному потеплению климата.

Кокколитофориды способны соединять углекислый газ с кальцием и переводить его в карбонат кальция, из которого они строят оболочку своих клеток в виде известковых пластин. Впоследствии они осаждаются на дно, образуя известковые породы.

До середины 1980-х годов доля водорослей этого вида в фитопланктоне Черного моря была мизерной, сообщает «РИА Новости».