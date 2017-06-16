Черное море изменило цвет

Черное море изменило оттенок, став бирюзовым, сообщили ученые NASA.

Как уточняется в материале, изменение цвета Черного моря зафиксировал американский военный спутник. Причиной такого явления стало нашествие фитопланктона.

Если эта версия подтвердится, то сокращение кислорода, который поглощает водоросль, может угрожать коренным обитателям Черного моря, сообщает Ura.ru.

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