В Чернобыле открылась первая гостиница
На базе бывшего общежития «Полесье» в украинском Чернобыле открылся 100-местный хостел.
Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания.
Территория оборудована бесплатным Wi-Fi.
В связи с особым административно-правовым статусом Чернобыльской зоны отчуждения на её территории действует контрольно-пропускной режим.
На всех въездах установлены КПП, которые пропускают людей в зону только по пропускам.
Все посетители должны иметь с собой документ, подтверждающий личность (паспорт). Самостоятельное передвижение по зоне запрещено.
Посетителей сопровождают гиды, которые для иностранцев выполняют также функции переводчиков. Фото и видеосъемка на территории зоны разрешены, но ограничены, отмечает «Vesti-ukr.com».
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