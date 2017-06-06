В Чернобыле открылась первая гостиница

На базе бывшего общежития «Полесье» в украинском Чернобыле открылся 100-местный хостел.

Для посетителей созданы все условия для комфортного проживания.

Территория оборудована бесплатным Wi-Fi.

В связи с особым административно-правовым статусом Чернобыльской зоны отчуждения на её территории действует контрольно-пропускной режим.

На всех въездах установлены КПП, которые пропускают людей в зону только по пропускам.

Все посетители должны иметь с собой документ, подтверждающий личность (паспорт). Самостоятельное передвижение по зоне запрещено.

Посетителей сопровождают гиды, которые для иностранцев выполняют также функции переводчиков. Фото и видеосъемка на территории зоны разрешены, но ограничены, отмечает «Vesti-ukr.com».

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