«Черная пятница» в США началась со стрельбы возле крупных торговых центров

Сезон предрождественских распродаж в США был омрачен несколькими случаями стрельбы рядом с крупными торговыми центрами.

В штате Нью-Джерси один человек погиб, еще один был ранен рядом с универмагом Macy's, расположенном в округе Атлантик. Неизвестный несколько раз выстрелил по 20-летнему местному жителю и его 26-летнему старшему брату. Первый погиб на месте, второй был доставлен в больницу с легкими ранениями.

В штате Невада один из посетителей гипермаркета Walmart был застрелен на стоянке перед магазином. По данным полиции, покупатели не поделили парковочное место.

В штате Теннесси неизвестные тяжело ранили покупателя, выходившего с парковки перед местным торговым центром. Еще два жителя штата пострадали при стрельбе у гипермаркета в городе Чаттануга, сообщает New York Daily News.