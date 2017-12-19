Через 10 лет Запад откажется от традиционного алкоголя
В скором времени жители западных стран откажутся о употребления традиционного алкоголя и перейдут на его синтетические аналоги. Такого мнения придерживается ученый и экс-советник британского правительства по вопросам фармакологии Дэвид Натт.
По его прогнозам, этот переход произойдет в течение ближайших 10-20 лет. Искусственный алкоголь будет оказывать на организм такое же воздействие как и обычный, но без эффекта похмелья.
Натт отметил, что алкоголь убивает людей больше, чем малярия, менингит, лихорадка денге и туберкулез. Для того, чтобы сократить количество смертей, необходимо найти ему замену, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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