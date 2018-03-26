Через 10 лет у Турции может появиться ядерное оружие
В течение 10-20 лет Турция может превратиться в ядерную державу.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров отмечает, что баллистические ракеты у Анкары уже есть. Осталось оснастить их ядерными зарядами.
Впрочем, по мнению эксперта, на положение страны в ближневосточном регионе это существенного влияния не окажет. Гораздо более верный путь усилить свои позиции Анкара видит в ситуации в Сирии. В частности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о расширении территории оккупации САР до провинции Идлиб, передает НСН.
Следующая новость Из-за паров яда в Удмуртии четыре месяца закрыт детсад
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии