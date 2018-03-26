Через 10 лет у Турции может появиться ядерное оружие

В течение 10-20 лет Турция может превратиться в ядерную державу.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров отмечает, что баллистические ракеты у Анкары уже есть. Осталось оснастить их ядерными зарядами.

Впрочем, по мнению эксперта, на положение страны в ближневосточном регионе это существенного влияния не окажет. Гораздо более верный путь усилить свои позиции Анкара видит в ситуации в Сирии. В частности, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о расширении территории оккупации САР до провинции Идлиб, передает НСН.