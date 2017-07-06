Через пластырь 5G можно наблюдать заживление ран
Британские ученые изобрели пластырь нового поколения с возможностью наблюдать за всеми изменениями во время заживления поврежденных участков кожи.
Пластырь способен в режиме реального времени отслеживать состояние раны и информировать человека о состоянии восстановления через смартфон. Также у новинки есть способность передавать, при необходимости, данные врачу через сеть 5G.
Пока создан только прототип медицинского изделия, но первые тесты уже не за горами, как объясняют сами разработчики.
Данные о заживлении ран могут понадобиться в случае возникновения негативных проявлений, вроде заражения.
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