Через несколько лет аналог ЕГАИС внедрят в табачное производство

Табак могут подключить к системе ЕГАИС для борьбы с контрафактной продукцией.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

- Работа только началась. Уже 86 тысяч торговых точек в России переведены на ЕГАИС. По нашему предложению, Росалкогольрегулирование инкорпорировано в Минфин, как и таможенные службы. Если в предыдущие годы было падение по сбору алкогольных акцизов, то на начало октября мы фиксировали рост на 26%, — сообщил специалист.

Эксперт рассказал, что через несколько лет все торговые точки будут переведены на систему ЕГАИС.

- Кроме того, мы хотим внедрить ЕГАИС еще и в табачное производство, — добавил Рябухин.

Тем временем, с 1 января 2017 года организации оптовой и розничной торговли алкоголем будут штрафовать и лишать лицензий за ошибки в отчетах о поставках.

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