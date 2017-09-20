Через 30 лет население Земли достигнет 10 миллиардов
Количество людей на Земле к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, утверждают сотрудники Института демографических исследований (INED) во Франции.
По прогнозам ученых, через 33 года на Африканском континенте будут проживать вдвое больше человек. На сегодняшний день в Африке живет 1,2 миллиарда человек.
Кроме того, сотрудники фонда «Население мира» представили современную Землю в виде деревни с населением 100 человек, из которых 60 представителей азиатских народов, 16 человек из Африки и 10 европейцев, восемь жителей Латинской Америки, пять человек из США и один житель Океании, сообщает Life.
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