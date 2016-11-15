Через 10 лет мужчины смогут рожать детей

Через 10 лет врачи смогут трансплантировать в тело мужчины женскую матку, что позволит ему самостоятельно выносить и родить ребенка.

Таким образом, по мнению специалистов, мужчины смогут обзавестись ребенком без помощи женщин.

Вместе с тем, мужчинам, желающим родить, придется также принимать специальные медицинские препараты. Сообщает «Подмосковье сегодня».