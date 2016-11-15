Через 10 лет мужчины смогут рожать детей
Через 10 лет врачи смогут трансплантировать в тело мужчины женскую матку, что позволит ему самостоятельно выносить и родить ребенка.
Таким образом, по мнению специалистов, мужчины смогут обзавестись ребенком без помощи женщин.
Вместе с тем, мужчинам, желающим родить, придется также принимать специальные медицинские препараты. Сообщает «Подмосковье сегодня».
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