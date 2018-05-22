Через 10 лет личные автомобили уйдут в прошлое

К 2028 году автомобильные парковки, банковские карты, станции АЗС, а также call‐центры полностью уйдут в прошлое, считает футурист Майкл Маккуин.

Согласно его прогнозу, через девять лет автомобили перестанут находиться в собственности «водителя». Вместо этого 90 процентов маршрута будут покрывать беспилотные такси Uber.

Печальная судьба ждет и банковские карты, без которых сеодня не представляет жизни ни один цивилизованный человек.

Рынок технологий не стоит на месте и уже сейчас разработан сервис «Плати по имени». Камеры распознают человека еще при входе в магазин, и система подключается к его мобильному телефону, идентифицируя покупателя. Продавцу остается только лишь нажать на фотографию, чтобы подтвердить транзакцию.

Популярные во всем мире call-центры с успехом заменит искусственный интеллект (ИИ). Люди будут общаться с чат-ботами уже к 2020 году. Такие «автоответчики» обслужат порядка 85 процентов звонков.

Исчезновение автозаправок футурист связывает со снижением потребности в бензине. По его мнению, люди все чаще будут пересаживаться на электромобили, сообщает «360».

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