Через два года на Земле вновь появятся мамонты

Американские ученые заверяют, что смогут оживить мамонтов уже в течение нескольких лет.

Специалисты готовы уже в скором времени создать гибридный эмбрион слона и шерстистого мамонта. Основное, что нужно для реализации проекта, — ДНК, - сообщает «Экономика сегодня».

По словам профессора Джорджа Чёрча, возглавляющего команду ученых Гарвардского университета, эмбрион, совмещающий черты слона и мамонта, будет выращен уже через два-три года.

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