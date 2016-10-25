Через три года задания для ЕГЭ будут печатать в аудиториях

Чиновники из Рособрнадзора намерены к 2019 году оснастить аудитории для сдачи ЕГЭ технологиями для сканирования и печати экзаменационных заданий.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

- Мы планируем в 2019 году полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в пункте проведения экзамена, - отметил он.

Во время прошлой кампании уже 30 процентов пунктов сдачи экзамена работали по указанной технологии.

- Это полностью исключает человеческий фактор в обработке результатов. Нет необходимости учителям и членам государственной экзаменационной комиссии осуществлять раннюю доставку (заданий и бланков) в пункты проведения экзамена, что вызывало определенное напряжение, - сказал глава ведомства.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минобразования
Следующая новость Ученые открыли новые свойства памяти человека

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО