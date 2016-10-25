Через три года задания для ЕГЭ будут печатать в аудиториях

Чиновники из Рособрнадзора намерены к 2019 году оснастить аудитории для сдачи ЕГЭ технологиями для сканирования и печати экзаменационных заданий.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

- Мы планируем в 2019 году полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в пункте проведения экзамена, - отметил он.

Во время прошлой кампании уже 30 процентов пунктов сдачи экзамена работали по указанной технологии.

- Это полностью исключает человеческий фактор в обработке результатов. Нет необходимости учителям и членам государственной экзаменационной комиссии осуществлять раннюю доставку (заданий и бланков) в пункты проведения экзамена, что вызывало определенное напряжение, - сказал глава ведомства.